Си Цзиньпин пожелал Байдену скорейшего выздоровления от COVID-19

Председатель Китая Си Цзиньпин направил заболевшему COVID-19 президенту США Джо Байдену телеграмму, в которой пожелал тому скорейшего выздоровления. Об этом сообщает CCTV.

В сообщении говорится, что Си, узнав о заражении американского президента новой коронавирусной инфекцией, выразил ему искреннее сочувствие и пожелал скорейшего выздоровления.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Симптомы американского президента после выявления болезни умеренные. В текущий момент Байден продолжает работать удаленно.

Ранее бывший пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что Белый дом не должен допустить появления «загадочных вопросов» после заражения президента США Джо Байдена коронавирусом, призвав к «максимальной прозрачности».