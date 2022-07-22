Лавров назвал необоснованными спекуляции Запада о том, что РФ «экспортирует голод»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии визитов в Африку заявил, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны. Его статья для африканских СМИ опубликована на сайте МИДа.

«Они представляют собой очередную попытку переложить ответственность «с больной головы на здоровую», — написал министр.

Он подчеркнул, что в период пандемии коронавируса коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, «оттянул» на себя товарные и продовольственные потоки и тем самым ухудшил положение развивающихся стран, зависимых от импорта продуктов питания. Именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке, а масштабные западные санкции, введенные против России в последние месяцы, лишь обострили эти негативные тенденции, указал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам, связанным с экспортом продовольствия, удобрений, энергоносителей и других жизненно необходимых Африке товаров.

Ранее главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро заявил, что из-за украинского кризиса 40 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году.