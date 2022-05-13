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Главы МИД ЕС обсудят нефтяное эмбарго против России после неудачных переговоров послов

Боррель выразил уверенность в достижении соглашений по нефтяному эмбарго против РФ 16 мая

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Janis Laizans/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят шестой пакет санкций против России и нефтяное эмбарго. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча министров пройдет 16 мая.

«Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения. Оно нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти», — сказал он.

Боррель добавил, что с помощью санкций Евросоюз усилит давление на Россию, продолжая работать над международной изоляцией страны, противостоять дезинформации и поддерживать Украину.

Ранее нефтяное эмбарго против России обсуждали послы ЕС, однако они не пришли к единым соглашениям.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

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Санкции против России
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