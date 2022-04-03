Бывший президент Молдавии поддержал отказ республики от антироссийских санкций

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что поддерживает позицию Кишинева об отказе присоединяться к санкциям в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приветствую позицию президента Молдовы Майи Санду не присоединяться к антироссийским санкциям и сохранять нейтралитет», — указал бывший глава государства.

По его словам, это позволит избежать Молдавии внесения Российской Федерацией республики в список недружественных государств, а также избежать жестких экономических контрмер.

Вместе с тем Додон выразил мнение, что эта позиция станет еще убедительнее, если руководство страны согласится с инициативой оппозиции принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии. По его мнению, республике надо остаться нейтральной в военном, политическом и экономическом планах.

«Нужно срочно начать переговоры с российской стороной по всему блоку экономических, социальных, гуманитарных вопросов — от торговли, установления новых транспортно-логистических коридоров, межбанковского сотрудничества до усилий для получения новых цен на энергоносители для Молдавии», — заявил политик.

Бывший президент Молдавии также считает, что власти республики выдержат нарастающее давление со стороны Запада и будут и дальше действовать, руководствуясь национальными интересами.

Ранее Санду заверила, что Кишинев сохранит нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые ввел Запад против РФ в связи с событиями на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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