США ввели против КНДР санкции за пуски новейшей ракеты

Минфин США объявил о введении санкций в отношении пяти компаний, связанных с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, решение связано с испытаниями новой межконтинентальной баллистической ракеты, которую Северная Корея запустила на прошлой неделе, нарушив семилетний мораторий на испытания этого типа оружия. Названия компаний не сообщаются.

Ракета «Хвансон-17» была запущена 24 марта в сторону Японии и упала в воду в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори.

Ранее Япония ввела санкции в отношении четырех организаций и двух физических лиц, обвинив их в нарушении санкционного режима против КНДР.

В список вошли россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Аларь, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек».

Кроме того, в перечень внесли шесть граждан Северной Кореи, которые проживают в Китае и России. В отношении указанных лиц будут применяться различные ограничения, в том числе заморозка банковских счетов и активов в случае обнаружения таковых в Японии.