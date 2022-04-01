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Израиль предложил повысить санкций против Ирана до уровня антироссийских

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Pool Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил в качестве альтернативы иранской ядерной сделке ввести против Ирана санкции, аналогичные антироссийским. Об этом пишет газета Asharq Al-Awsat.

По словам Беннета, сказанным в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран может удержаться от обогащения урана до 90%, пригодных для использования в ядерном оружии, если будет знать, что Соединенные Штаты и европейские страны увеличат санкции против страны.

При этом «ядерная сделка» по отмене санкций против Ирана в обмен на сворачивание иранской ядерной программы, которую сейчас обсуждают правительства нескольких стран, станет лишь временной мерой сдерживания и даст Ирану «миллиарды долларов, которые он будет использовать для своих злонамеренных действий в регионе и для вооружения своих доверенных лиц», считает Беннетт.

Он также выступил против исключения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций.

Ранее Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел американских объектов в иракском Эрбиле. Недалеко от строящегося нового здания американского консульства упали около десяти ракет. Согласно заявлениям Тегерана, целью ударов были два центра израильской разведки «Моссад».

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