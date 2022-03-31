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Париж объяснил, когда возобновятся дискуссии о вступлении Украины в ЕС

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AP

Обсуждение вступления Украины в состав Евросоюза может вестись только после окончания конфликта. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

«На версальском саммите лидеры 27 стран ясно заявили, что судьба Украины связана с Европой <...> После окончания конфликта Евросоюз не будет прежним, равно как сама Украина. В этот момент и надо будет об этом говорить», — пояснил министр.

Также представитель Франции, заявил, что Париж изучит возможность выступить в качестве гаранта в украинском урегулировании, если подобное предложение поступит.

«Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина <...> Мы с вниманием относимся к предложениям [президента Украины] Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием <...> Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам», — подчеркнул Ле Дриан.

Как пояснил ранее член украинской делегации Давид Арахамия, Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН): Великобританию, Германию, Канаду, Польшу, Израиль, Турцию, КНР и Россию.

В ходе переговоров с Россией в Стамбуле украинская делегация потребовала гарантировать безопасность страны третьими государствами. Германия заявила о готовности предоставить такие гарантии, а Белый дом заявил, что США пока не могут конкретно обсуждать такие обязательства.

Лондон также согласился быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения Киева.

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