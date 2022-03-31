Великобритания расширила санкционный список в отношении России

Великобритания включила в санкционный список главу Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева и журналиста ВГТРК Сергея Брилева. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте британского МИД.

Также ограничительные меры были введены в отношении медиагруппы «Россия сегодня», в том числе руководителя Sputhik Антона Анисимова, телеканала RT, главы холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

По словам премьера Британии Бориса Джонсона, санкции против Москвы перестанут вводить только после того, как все российские войска покинут территорию Украины.