Белый дом: США не окажут Украине такой помощи, которая может привести к конфликту с Россией

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден не будет принимать решения о военной помощи Украине, которые привели бы к военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, Байден «не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими». При этом он учитывает оценки военных относительно того, что является «наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о статусе российско-украинских переговоров.

Украинский и американский лидеры обсудили усилия США в оказании помощи Украине и влиянии на конфликт предоставленного украинской стороне вооружения. В свою очередь Байден сообщил о планах предоставить Украине прямую бюджетную помощь на $500 млн.

До этого сообщалось, что американские сенаторы попросили администрацию Байдена ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала Россией спецоперации.