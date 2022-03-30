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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Путин и Драги обсудили решение о переводе оплаты российского газа в рубли

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели переговоры по телефону и обсудили ряд актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал Драги о ходе российско-украинских переговоров, а также были даны пояснения о решении России, связанном с переходом на рубли расчетов за поставки природного газа в ряд стран, в том числе и в Италию.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Это решение вызвало новые санкции против России со стороны США и их союзников. Ответом Москвы на санкции стало решение перевести в национальную валюту оплату для недружественных стран российского газа. Глава государства поручил реализовать этот переход до 31 марта.

Очередной раунд переговоров российской и украинской сторон состоялся в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия «делает два шага навстречу Украине». Минобороны РФ уточнило, что в связи с развитием переговоров Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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