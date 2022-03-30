Голландская партия отказалась слушать Зеленского в парламенте Нидерландов

Голландская партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заявила, что отказывается слушать онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов 30 марта и участвовать в дебатах после. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», — заявили голландские парламентарии.

Политики отметили, что украинский лидер фигурирует в спорных финансовых вопросах, например, в «Панамском досье». Также один из парламентариев напомнил про распространенное в сети видео, где пытают российских солдат.

«Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным», — сказали в «Форуме за демократию».

28 марта накануне в интернете появилось видео жестокого обращения с российскими пленными, которым прострелили ноги и в дальнейшем не оказали медицинской помощи.

В дальнейшем замглавы комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, экс-командующий воздушно-десантных войск России Владимир Шаманов заявил, что двое бойцов ВСУ, пытавшие российских военнопленных и снимавшие их убийства на камеру, были захвачены российским спецназом.