МИД РФ объявил о высылке дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии

Министерство иностранных дел России 29 марта вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии и объявило им решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из этих республик. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Российское ведомство в ответ на действия этих стран объявило о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех – посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Все эти лица должны покинуть территорию России «в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики».

Ранее стало известно, что Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства РФ «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Эстония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Они обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Дипломатическая нота была предъявлена послу РФ в республике Александру Петрову.

Литва, в свою очередь, приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.