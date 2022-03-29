В Кремле прояснили статус Абрамовича на переговорах

Участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах России и Украины одобрено обеими сторонами. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Абрамович не является официальным членом делегации, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

«С нашей стороны он [Абрамович] также присутствует сегодня в Стамбуле», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Новый раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.