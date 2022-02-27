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В Белоруссии начался референдум по внесению изменений в конституцию страны

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В Белоруссии начался референдум по внесению изменений в конституцию, сообщает ЦИК страны.

В организации отметили, что в списках для голосования находятся более 6,8 млн граждан Белоруссии. Желающие отдать голос на референдуме могут посетить 5510 участков, 217 из которых расположены в лечебно-профилактических учреждениях, где не было процедуры досрочного голосования (такая опция была доступна с 22 по 26 февраля, и ей воспользовались 42,93% людей).

В бюллетени будет лишь один вопрос с вариантами ответа «за» или «против»: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Референдум состоится в случае участия более половины граждан с правом голоса. Процедура продлится до 20.00.

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков.

По словам главы государства, белорусы на предстоящем конституционном референдуме дадут оценку деятельности властных структур в республике.

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