Росавиация закрыла российское небо для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Росавиация в качестве ответных мер закрыла российское небо для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение было принято в рамках норм международного права.

Ранее Европейский союз договорился закрыть небо для российских авиакомпаний.

До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Также известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

В Минтрансе РФ заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия авиасообщения.