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Посольство РФ направило МИД Франции ноту протеста после задержания судна в Ла-Манше

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Thomas Nagele/vesselfinder.com

Посольство России в Париже направило во французский МИД ноту протеста после задержания российского судна Baltic leader в проливе Ла-Манш, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В диппредставительстве добавили, что запросов о содействии от моряков при этом не поступало. В Промсвязьбанке также сообщали, что российское торговое судно не принадлежит оказавшемуся под санкциями «ПСБ Лизинг» и было выкуплено до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга.

Ранее сообщалось, что российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции подтвердили эту информацию и потребовали от Парижа разъяснений. Судно следовало из Руана, оно перевозило автомобили. На борту находятся 20 человек.

Позднее стало известно, что российский сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции.

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