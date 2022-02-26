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Посольство России потребовало от Франции разъяснений по задержанному в Ла-Манше судну

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Посольство России во Франции подтвердило задержание российского грузового судна в проливе Ла-Манш и потребовало от Парижа разъяснений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

«Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. О результатах будет сообщено дополнительно», — сказал руководитель пресс-службы российского посольства Александр Макогонов.

Ранее французские СМИ сообщили, что российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. По предварительным данным, судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург, сейчас оно перенаправлено во французский город Булонь-Сюр-Мер.

До этого, 25 февраля, танкер-химовоз, шедший под молдавским флагом, подвергся обстрелу в Черном море. Как сообщается, находившийся в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) танкер Millenial Spirit был поражен снарядом.

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