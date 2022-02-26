Медведев призвал отказаться от соглашений с Западом после введенных санкций против РФ

Введенные против России санкции Запада позволят окончательно пересмотреть все отношения Москвы с теми государствами, которые эти ограничения ввели. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

По его словам, это в том числе может стать поводом для прекращения диалога по стратегической стабильности.

«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с [экс-президентом США Бараком] Обамой и продленный [президентом РФ Владимиром] Путиным с действующим главой США (Джо Байденом — прим.)», — написал Медведев.

Политик выразил мнение, что в сложившихся условиях эти документы теряют актуальность. Он отметил, что теперь и дипломатические отношения с Западом не представляют ценности.

«Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», — сыронизировал зампредседателя Совбеза.

Медведев также заявил, что санкции Запада не повлияют на спецоперацию по защите Донбасса.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 98 российских чиновников и силовиков, включая президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.