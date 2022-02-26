Медведев назвал санкции против РФ признаком «политической импотенции»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции являются фикцией и мифом, а принимаются они в связи с «политической импотенцией». Об этом сообщается в Facebook-публикации Медведева.

По словам зампреда Совбеза, санкции принимаются из-за неспособности повлиять на политический курс Москвы.

«Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей», — написал Медведев.

По его словам, ситуацию с санкциями можно описать и «строже».

«Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России», — следует из поста Медведева.

Ранее в МИД России заявили, что угрозы санкций со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны.

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