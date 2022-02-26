Небензя заявил о «достаточно скором» завершении спецоперации на Украине

Ранее поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут «достаточно скоро» выполнены, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия не ведет войну с Украиной и ее народом, а проводимая операция нацелена против националистов.
«Украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — заверил дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.
Он добавил, что нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц на Украине в результате российских действий.
Ранее Небензя завил, что националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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