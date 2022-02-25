Госдеп: США рассматривают санкции против Путина

Пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают введение санкционных мер в отношении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Все варианты рассматриваются», — заявил Прайс.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности санкций в отношении Путина, добавив, что «все, значит, все».

Ранее руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и руководителя российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Совет Евросоюза уже одобрил второй пакет персональных и экономических санкционных мер против Российской Федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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