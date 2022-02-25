ЕС одобрил второй пакет санкций против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что совет глав МИД стран ЕС утвердил второй пакет персональных и экономических санкций против России, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что лидеры стран G7 — «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) — договорились о введении пакета «разрушительных» санкций против РФ из-за спецоперации по защите Донбасса.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон совместно с союзниками примет новые антироссийские санкции, призванные затормозить экономику России.

Также он пообещал, что Великобритания будет «выдавливать» РФ из мировой экономики и запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Кроме того, страна ограничит размер вкладов российских граждан в британских банках.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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