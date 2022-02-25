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Председатель ЕК дер Ляйен и глава Евросовета Мишель провели переговоры с Зеленским

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president.gov.ua

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель 25 февраля провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.

«Сегодня утром я поговорила с отважным президентом Зеленским, продолжающим руководить страной перед лицом российского вторжения. В это сложное время я уверила его в нашей солидарности и поддержке», — написала глава ЕК.

В свою очередь Мишель призвал Москву немедленно «остановить насилие», а мировое сообщество — мобилизоваться для «защиты международного права».

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь, хотя была договоренность созвониться.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский все еще находится в Киеве.

«Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа», — сказал Подоляк.

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