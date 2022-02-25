Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке «как никогда»

Президент Украины сообщил в Twitter, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Провел переговоры с [главой британского правительства] Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины и коварных атаках агрессора на Киев. Сегодня Украина как никогда нуждается в поддержке партнеров. Мы требуем эффективного противодействия Российской Федерации», — написал он.

Он добавил, что необходимо еще сильнее ужесточить антироссийские санкции.

Ранее МИД Соединенного Королевства сообщил, что Лондон и его союзники работают над отключением Россию от международной платежной системы SWIFT. По информации британской газеты Financial Times, на данной ограничительной мере «очень сильно» настаивает именно Джонсон.

До этого отключить российские банки от SWIFT призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.