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Макрон объяснил свой звонок Путину просьбой Зеленского

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его звонок президенту России Владимиру Путину был совершен по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Reuters.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского», — признал Макрон.

Главной целью своего разговора Макрон назвал обращение с просьбой как можно скорее прекратить боевые действия. Он отметил, что сохранение возможности диалога с российским лидером является критически важным.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал исчерпывающее разъяснение по ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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