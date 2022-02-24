Еврокомиссия прорабатывает визовые ограничения для россиян

Источник в Евросоюзе не исключил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе рассмотрят визовые ограничения для россиян, передает РИА «Новости».

По его информации, Еврокомиссия прорабатывает этот вопрос, он находится на повестке обсуждения лидеров. Ограничения могут коснуться близких к властным структурам и официальных лиц, уточнил источник.

Ранее в Бельгии заговорили о необходимости приостановить выдачу виз в ЕС для россиян, сообщает Reuters. По словам госсекретаря по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди, действия России «вынуждают» быть осторожными с гражданами РФ, желающими приехать в Бельгию.

23 февраля сообщалось, что ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Под санкции ЕС попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.