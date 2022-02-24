Москва примет «жесткие меры» в ответ на санкции ЕС из-за Донбасса

Российские власти примут жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза в связи с признанием ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР, не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что санкции Евросоюза против России, ДНР и ЛНР не смогут воспрепятствовать развитию республик и оказанию им помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.