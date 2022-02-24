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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Макрон рассказал, какие сферы затронут новые антироссийские санкции

Макрон: cанкции ЕС против Россиии коснутся военной, экономической и энергетической сфер

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к гражданам своей страны, заявил, что санкции ЕС против России из-за военной операции в отношении Украины затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.

«Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников», — заявил французский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины по поводу ситуации на Украине. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Вскоре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции Евросоюза должны быть направлены против президента России Владимира Путина и российского правительства из-за военной операции на Украине.

Затем канцлер Германии Олаф Шольц сказал в специальном заявлении по событиям на Украине, что Евросоюз примет новые санкции в отношении РФ «уже сегодня».

23 февраля новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу, в санкционный списки попали около 500 россиян.

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Военная операция в Донбассе
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