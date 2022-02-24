Чехия отзывает послов из России и Белоруссии и закрывает консульства

Чехия приняла решение отозвать своих послов из России и Белоруссии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиала.

Также отмечается, что Прага закрывает два российских консульства в Чехии и приостанавливает работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Мы отзываем свое согласие на деятельность [российского] консульства в Карловых Варах и Брно. Одновременно мы приостанавливаем работу наших консульств в Петербурге и Екатеринбурге», — заявил политик.

Ранее власти Чехии призвали отключить Россию от системы SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.