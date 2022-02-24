В ЕС считают маловероятным отключение России от SWIFT

Европейский союз вряд ли предпримет шаги по отключению России от международной системы межбанковских платежей SWIFT сейчас. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Отмечается, что в настоящее время отключение России от SWIFT не предполагается, поскольку это решение приведет к широкомасштабным последствиям в том числе и в Европе.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) 24 февраля предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкций против России.

До этого ЕС ввел санкции против трех российских финансовых организаций.

Кроме того, ЕС обнародовал имена более 500 россиян, попавших под санкции. В санкционные списки попали представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин с супругой и другие.