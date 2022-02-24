В Германии назвали способ урегулирования украинского кризиса

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала западные страны представить России надежные предложения в сфере безопасности с целью урегулирования эскалации на Украине, сообщает агентство ТАСС.

Члены партии также призвали Кремль немедленно прекратить военные действия на Украине.

«Россия должна немедленно прекратить боевые действия и вывести с Украины свои войска», — заявили сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге Алис Вайдель и глава партии Тино Хрупалла.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.