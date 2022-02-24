Лукашенко оценил возможность признания ДНР и ЛНР Минском

Белоруссия в ближайшее время примет решение насчет признания ДНР и ЛНР, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — заявил политик.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия и РФ не готовили «какую-то войну» против Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.