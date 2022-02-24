Глава ЛНР рассказал, пойдут ли войска до Одессы

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР не будет останавливаться на своих границах, если Одесса или Харьков обратятся за помощью, сообщает РИА «Новости».

«Моя задача как руководителя ЛНР — обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше все находится в руках самих украинцев — тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью — мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь», — заявил Пасечник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время отправится на линию соприкосновения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.