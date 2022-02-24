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Глава ЛНР рассказал, пойдут ли войска до Одессы

Пасечник: если Одесса и Харьков обратятся за помощью — мы ее предоставим

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР не будет останавливаться на своих границах, если Одесса или Харьков обратятся за помощью, сообщает РИА «Новости».

«Моя задача как руководителя ЛНР — обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше все находится в руках самих украинцев — тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью — мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь», — заявил Пасечник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время отправится на линию соприкосновения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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