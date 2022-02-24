В Турции назвали ситуацию на Украине «военным вмешательством» России

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала ситуацию на Украине «военным вмешательством», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса главы государства о начавшемся заседании по безопасности.

В мероприятии, как сообщает газета Sabah, принимают участие вице-президент Фуат Октай, главы силовых ведомств, разведок и ВС Турции. По итогам заседания будет заявление для прессы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.