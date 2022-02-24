Источник сообщил, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море

Российские власти временно приостановили судоходство в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морской сфере.

«Временно приостановлено», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Росавиация приостановила работы 12 аэропортов на юге России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.