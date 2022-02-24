В Раде депутат выругался матом и попал в телеэфир

Во время заседания Верховной Рады Украины — 23 февраля, — в эфир телетрансляции парламента попала нецензурная лексика народного депутата. Об этом пишет «Страна.ua».

На записи слышны слова одного из народных депутатов, его имя не уточняется. Законодатель с матом говорит собеседнику, что ему звонили по телефону представители одного СМИ и спрашивали относительно голосования по санкциям.

«А чего ты не голосовал?», — спросил собеседник. «Ну, по санкциям! У меня не засчитался», — ответил ему эмоциональный коллега.

На этом заседании Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести в стране с четверга, 24 февраля, режим чрезвычайного положения.

В Раде добавили, что направили соответствующие поручения органам государственной власти, местного самоуправления и военного командования.