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В США заявили, что ужесточат экспортный контроль в отношении России в случае эскалации

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США подготовили меры ужесточения экспортного контроля в отношении России. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Госдеп пока не будет раскрывать, в чем именно состоят эти санкции.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам Байдена, «своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа». Он добавил, что Вашингтон без колебаний примет решение о дальнейших санкциях в случае эскалации.

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