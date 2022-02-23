Постпред при ООН: Россия не будет «либеральничать» с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил украинские власти, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе. Его слова приводит РИА «Новости».

«Предупреждаем, в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет», — сказал он в ходе выступления на Генеральной Ассамблее организации.

Он призвал Киев воздержаться от «военных авантюр», так как это может ему «дорого обойтись».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время в республике нет российских военных, однако не исключил, что они появятся в будущем.

До этого президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.