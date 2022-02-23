Евросоюз призвал Россию пересмотреть признание ДНР и ЛНР и пригрозил новыми санкциями

Европейский союз заявил, что России надо пересмотреть решение о признании независимости ДНР и ЛНР и пригрозил расширить уже введенные санкции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение совета стран ЕС.

«ЕС призывает Россию пересмотреть признание неконтролируемых правительством территорий Луганской и Донецкой областей…. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению признавать объявленную независимость», — говорится в документе.

В Евросоюзе добавили, что при необходимости готовы расширить список ограничений.

Ранее Евросоюз официально ввел санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции ЕС попали 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.