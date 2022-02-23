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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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СК возбудил 400 дел о военных преступлениях в Донбассе

СК обвинил бывших украинских министров в «уничтожении» русских в Донбассе

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны против украинских силовиков, участвовавших в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Следкома.

По данным следователей, действия военных привели к гибели более 2,6 тыс. мирных жителей, не менее 5,5 тыс. человек получили ранения. Кроме того, отметили в ведомстве, было уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры.

«На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица — те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины», — говорится в пресс-релизе СК.

Среди подозреваемых названы бывшие министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, которые «отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан», а также экс-глава МВД страны Арсен Аваков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не рассматривает происходящее в Донецкой и Луганской республиках как геноцид.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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