Зеленский заявил о непредсказуемости Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой о невозможности предугадать действия России и признанных ей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это более серьезные вещи, чем прогноз погоды, поэтому спрогнозировать, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ [Владимира Путина], я не могу сказать», — сказал Зеленский, добавив, что вооруженные силы Украины «готовы ко всему».

Он также призвал пересмотреть глобальную архитектуру безопасности, отметив, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, которым Россия, Великобритания и США гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, не работает.

«Мы абсолютно согласны с нашими партнерами, что эта архитектура требует реновации. Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину также увидели», — выразил надежду украинский лидер.

В том же выступлении Зеленский заявил, что Киев ждет гарантий безопасности от Москвы.