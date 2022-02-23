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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов России против суверенитета Украины

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РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что не признает шагов России против нарушения территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте МИД Турции.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что обострение ситуации, особенно военный конфликт, никому не принесет пользы. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряженности и поддержания мира», — говорится в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт должен быть разрешен на основании Минских соглашений.

Ранее Эрдоган заявил журналистам в самолете по возвращении из африканского турне, что собирается поговорить с Путиным, но подготовка к очной встрече не отменена.

До этого он принял решение приостановить турне по странам Африки и вернуться на родину из-за эскалации между Россией и Украиной. Он подчеркивал, что Анкара не согласна с решением Москвы признать независимость ДНР и ЛНР. Президент по возвращении принял участие в онлайн-саммите НАТО.

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