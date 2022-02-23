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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинский премьер-министр Шмыгаль заявил о невозможности выполнения требований Путина

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнение озвученных президентом России Владимиром Путиным требований невозможно. Об этом украинский политик сообщил в эфире телеканала ICTV.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о том, что необходимо, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил, что нужно признать Крым российским. Также он заявил, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа вступать в НАТО.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет стали бы лучшим решением конфликта Киева с Москвой.

Он также предложил западным странам признать решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией, как произошло в ситуации с Косово. Путин подчеркнул, что жителей Крыма никто не сгонял на участки под дулом автомата или под штыками, они пришли добровольно и приняли свое решение воссоединиться с Россией.

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил Шмыгаль.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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