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Германия искала предлог для остановки «Северного потока — 2»

Член комитета бундестага Котре: правительство ФРГ искало предлог для остановки «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре заявила, что «антироссийски настроенное» правительство Германии просто искало предлог, чтобы остановить проект «Северный поток - 2», сообщает РИА «Новости».

«Федеральное правительство будет ставить условия, которые Россия не может выполнить», — подчеркнула она.

Котре отметила, что это решение, нарушающее международное право и способствующее росту цен на газ, демонстрирует противоречие интересам Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» России.

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