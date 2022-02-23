Германия искала предлог для остановки «Северного потока — 2»

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффен Котре заявила, что «антироссийски настроенное» правительство Германии просто искало предлог, чтобы остановить проект «Северный поток - 2», сообщает РИА «Новости».

«Федеральное правительство будет ставить условия, которые Россия не может выполнить», — подчеркнула она.

Котре отметила, что это решение, нарушающее международное право и способствующее росту цен на газ, демонстрирует противоречие интересам Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» России.