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Венгрия не поддержала санкции ЕС против России

Венгрия не поддержала новые санкции ЕС против России из-за признания ЛНР и ДНР

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Marko Djurica/Reuters

На заседании представителей Евросоюза Венгрия не поддержала введение санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает телеканал телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.

«Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной - Венгрии. Они подчеркнули важность диалога», — сказал собеседник телеканала.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласовали единый пакет санкций против России. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом считает признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против нее санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.

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Санкции против России
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