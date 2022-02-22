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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин прояснил ситуацию с границами ДНР и ЛНР

Путин: Россия признала ЛНР и ДНР в границах, обозначенных в их конституциях

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сказал во время пресс-конференции, которую транслировал канал «Россия 24».

По его словам, когда российская сторона признала ДНР и ЛНР, речь шла и о признании их основных документов, в том числе конституций.

«А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва надеется, что спорные вопросы, которые могут возникнуть на границе этих государств, будут разрешены во время переговоров с Киевом. Лидер признал, что в настоящее время это не представляется возможным, так как ситуация обострилась и ведутся боевые действия.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет стали бы лучшим решением конфликта Киева с Москвой.

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