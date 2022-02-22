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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Британии заявила, что страны G7 согласовали пакет санкций против России

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Henry Nicholls/Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласовали единый пакет санкций против России. Об этом она написала в своем Twitter.

«Министры иностранных дел «большой семерки» решительно осуждают нарушение Россией своих международных обязательств. В ответ мы согласовали мощный пакет скоординированных эскалационных санкций. Наша поддержка территориальной целостности Украины непоколебима», — написала она.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Россия стремится отправить международное сообщество обратно во времена империй, что угрожает всему международному сообществу.

По ее словам, Белый дом в ближайшие часы введет «существенные дополнительные санкции» в отношении РФ из-за признания ДНР и ЛНР.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом считает признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину.

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