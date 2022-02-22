Глава МИД Британии заявила, что страны G7 согласовали пакет санкций против России

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласовали единый пакет санкций против России. Об этом она написала в своем Twitter.

«Министры иностранных дел «большой семерки» решительно осуждают нарушение Россией своих международных обязательств. В ответ мы согласовали мощный пакет скоординированных эскалационных санкций. Наша поддержка территориальной целостности Украины непоколебима», — написала она.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Россия стремится отправить международное сообщество обратно во времена империй, что угрожает всему международному сообществу.

По ее словам, Белый дом в ближайшие часы введет «существенные дополнительные санкции» в отношении РФ из-за признания ДНР и ЛНР.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом считает признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину.