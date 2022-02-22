Бородай заявил, что Запад относится к россиянам как к «белым неграм»

Западные политики действуют по отношению к российскому народу с позиции сегрегации, заявил «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII-XVIII веках, когда люди активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые. Наступит ли время, когда они будут целовать нам ботинки и извиняться за все, что они нам сделали? Не знаю. Вряд ли. В ближайшей перспективе не просматривается», — сказал депутат.

Так он высказался о санкционном давлении со стороны Запада на Россию в связи с признанием ею ЛНР и ДНР.

«Санкции будут введены вообще не за это решение. Санкции введены и будут вводиться против России за то, что она Россия. Президент Путин во вчерашней речи был абсолютно прав. Санкции для России — это естественное состояние независимого российского государства. Как только Россия в любые времена демонстрирует, что она самостоятельная страна со своей волей, Запад тут же вводит какие-то санкции. Ничего страшного в этом нет. За столько веков пора бы и привыкнуть к отношению Запада к России», — отметил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова сравнила отношения Украины с Донбассом с несчастливым браком.