В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК

В Донбасса прибыли наемники из иностранной ЧВК и бойцов «Правого сектора» (организация запрещена в России). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, дислоцирование боевиков зафиксировано в базовом лагере «Сармат» в районе Краматорска. Их общая численность достигает примерно 300 человек. Басурин рассказал, что наемники уже принимают участие в боевых действиях и выполняют задачи по диверсиям на отдельных участках фронта, в том числе они участвовали в инциденте 21 февраля.

21 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили из противотанкового оружия две украинские боевые машины пехоты (БМП), перешедшие границу в Ростовской области. В результате были убиты пятеро «нарушителей границы РФ из состава диверсионной группы, проникшей с территории Украины».

Обострение ситуации в Донбассе началось утром 17 февраля, когда в ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а на следующий день — о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.