Украина отозвала из РФ временного поверенного в делах из-за признания ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Украины информировало, что временного поверенного в делах страны в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций, сообщается на сайте ведомства.

Причиной такого решения стали «противоправные решения» России о признании «независимости созданных ею квазиобразований» в лице ДНР и ЛНР, которые названы в заявлении МИД Украины «временно оккупированными территориями» страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может быть введено военное положение, если ситуация усугубится

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.